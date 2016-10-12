Харийс Витолиньш: "СКА должен показывать стабильную игру во всех матчах"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после открытой тренировки петербургского клуба отметил, что в преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским "Динамо" травмированных в составе команды нет. По словам специалиста, клубу все равно необходима ротация состава.

– Все хоккеисты готовы играть, все нам нужны, подготовка проходит хорошо, травмированных нет, – цитирует корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ Витолиньша. – И это, если так можно сказать, хорошая проблема, но для нас мучительная, ведь все ребята готовы играть и показывают хороший хоккей. Все равно нужна какая-то ротация, и в то же время всем надо дать почувствовать игру. Кто-то недоволен, но все должны терпеть и ждать.

– Сыграет ли с рижским "Динамо" Патрик Херсли?

– Не сыграет, ему нужно "физику" подтянуть, денька три поработать над кондициями, но по его движению и мышлению мы видим, что это защитник высокого качества.

– Как команда готовится к игре с рижским "Динамо"?

– Все как обычно. Главное – всерьез настроиться. Ведь часто бывает, когда приезжает команда из нижней части таблицы, к ней отношение не то. Наша задача – мотивировать игроков, все мы профессионалы. Независимо от того, какая команда приезжает, мы должны стабильно показывать хорошую игру во всех матчах.