Горди Дуайер: "Победа над московским "Динамо" добавила минчанам уверенности"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы над московским "Динамо" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что молодые игроки команды воспользовались предоставленным шансом. По мнению канадского специалиста, эта победа добавила уверенности в силах его подопечным.

- Это отличная победа, мы рады, что сегодня наши болельщики остались довольны игрой, - приводит официальный сайт минского "Динамо" слова Дуайера. - Несмотря на то, что у нас отсутствовало несколько ключевых хоккеистов, молодые парни получили свой шанс и умело им воспользовались. В первом периоде соперник хорошо играл в средней зоне, однако затем мы перехватили инициативу и не позволяли москвичам создавать опасные моменты. Также мы хорошо действовали в большинстве, сумели забросить несколько важных шайб. Отмечу, что сегодня и Юнас Энрот здорово помог команде. Эта победа добавила нам уверенности в своих силах.

- Когда волновались больше: в первые десять минут или в последние десять?

- В начале поединка мы были немного растеряны, нервничали, поскольку нам не совсем удалась выездная серия, плюс отсутствовали несколько ключевых игроков. Перед матчем мы немного изменили состав, в особенности это коснулось линии защиты. Однако с течением времени ребята успокоились, стали действовать увереннее. Хочу отметить нашу игру на точке вбрасывания, особенно в меньшинстве - это очень важный компонент. В последние десять минут не сомневался в команде.

- Эта победа - результат хорошей игры команды или ошибок соперника?

- Вообще, хоккей - это игра ошибок. У нас получилось реализовать все моменты, используя ошибки москвичей. Знали, что оппонент здорово действует в атаке, поэтому концентрировались на игре в обороне. Сегодня я увидел хорошую командную игру, которая стала ключом к победе.

- Пока игра в большинстве - не самая сильная сторона "Динамо", но сегодняшний матч стал исключением. Поняли, от чего зависит наша игра в численном преимуществе?

- В последние несколько дней мы усиленно работали над этим компонентом. Я не очень силен в статистике, но, насколько знаю, мы занимаем 5-6 место по броскам, однако до этого наш процент реализации большинства был достаточно низок. Перед игрой мы скрестили пальцы, и у нас получилось реализовать все возможности, предоставленные соперником.