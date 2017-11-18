Горди Дуайер: "Минское "Динамо" слишком медленно начало матч против "Адмирала"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Адмирала" (0:5) поздравил соперника с победой. Специалист также добавил, что его команда медленно начала сегодняшнюю встречу.

– Поздравляю "Адмирал" с победой, – цитирует клубная пресс-служба Дуайера. – Всегда нелегко отправляться на Восток: серьезная разница во времени, долгий перелет, а здесь еще и отсутствие тренировки накануне. Тем не мене это не оправдание. Мы начали слишком медленно, совершили несколько индивидуальных ошибок, за что поплатились двумя голами. Потом имели много возможностей забить, но вратарь соперника сыграл превосходно, не позволив нам отличиться. Что же, "Адмирал" сегодня сработал лучше.