Голы Якупова и Земченка принесли СКА победу над "Амуром"

СКА обыграл "Амур" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Первую шайбу в этой игре забросил Наиль Якупов. В концовке отличился Артем Земченок.

СКА с 66 очками занимает второе место в Западной конференции. У "Амура" 31 очко и 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Якупов - 12 (бол., Хафизуллин, Гусев), 46:25 - 0:1. Земченок - 1 (Кетов, Барабанов), 59:46 - 0:2.

Вратари: Лангхамер - Шестеркин.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 15 (8+5+2) - 47 (13+15+19).

Судьи: Гусев, Кулаков.

27 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".

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