Голы Якупова и Земченка принесли СКА победу над "Амуром"

СКА обыграл "Амур" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Первую шайбу в этой игре забросил Наиль Якупов. В концовке отличился Артем Земченок.
СКА с 66 очками занимает второе место в Западной конференции. У "Амура" 31 очко и 12-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Амур" (Хабаровск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Якупов - 12 (бол., Хафизуллин, Гусев), 46:25 - 0:1. Земченок - 1 (Кетов, Барабанов), 59:46 - 0:2.
Вратари: Лангхамер - Шестеркин.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 15 (8+5+2) - 47 (13+15+19).
Судьи: Гусев, Кулаков.
27 декабря. Хабаровск. "Платинум-Арена".
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