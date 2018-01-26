Глава ВФСО "Динамо": "Смена руководства в случае невыхода в плей-офф? Не вижу необходимости в резких движениях"

Глава Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что необходимости в смене руководства одноименного московского клуба КХЛ по итогам сезона нет. Бело-голубые в регулярке занимают восьмое место на Западе и рискуют впервые с момента основания лиги не попасть в плей-офф.

– Решение по тому, останется ли нынешнее руководство клуба, если "Динамо" не выйдет в плей-офф, будет принимать Совет директоров. Но я не вижу необходимости в резких движениях, – цитирует ТАСС Стржаловского. – Федоров (генеральный директор клуба Сергей Федоров. – Прим. "СЭ") – человек из спортивного мира, успешно руководит ватерпольным клубом, прекрасный управленец. Для Воробьева (главный тренер команды Владимир Воробьев. – Прим. "СЭ"), действительно, это первый сезон в качестве главного тренера, но я не стал бы однозначно оценивать неудовлетворительно его работу. Свою неискушенность как главного тренера он с лихвой компенсирует большим желанием и страстной мотивацией. На руинах возглавляемой господином Сафроновым (бывший генеральный директор клуба. – Прим. "СЭ") АНО "ОХК "Динамо", которая сегодня проходит процедуру банкротства, менеджмент клуба фактически не дал пропасть динамовскому хоккею, а это уже результат.

Напомним, 22 января Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление о признании банкротом автономной некоммерческой организации (АНО) "ОХК "Динамо" и введении по отношению к ней процедуру наблюдения. У АНО есть задолженность перед игроками, которые выступали за команду в сезоне-2016/17, за три месяца.