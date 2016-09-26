Герман Титов: "В первом периоде сказались те три поражения"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после волевой победы над "Барысом" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что перед встречей не думал о статистике. По словам наставника, результат справедлив.

– В первую очередь хочу поздравить болельщиков и нашу команду с победой! Сегодня была игра равных коллективов, и, наверное, она была интересной для зрителей: в общей сложности команды забросили девять шайб, – цитирует Титова официальный сайт "Спартака". – Вместе с этим для тренеров этот матч был валидольным: очень много голов пропустили и те и другие. Если говорить об игре, то в первые два меньшинства пропустили два гола, но радует, что сегодня сработало наше большинство: мы долго "сидим на большинстве" и наконец-то забили три гола – это очень радует. На игре команды в первом периоде, думаю, сказались те три поражения, которые мы потерпели в последних матчах, когда пропустили очень много шайб – первые 20 минут это давило на ребят. Но после счета 3:1 начали двигаться, заиграли в свою силу. Считаю, что победили заслуженно, вытащили этот матч – благодарен ребятам.

– "Спартак" не мог обыграть "Барыс" на протяжении шести лет. При подготовке к матчу вы учитывали эту статистику?

– Я вообще на статистике не зацикливаюсь: каждая игра – новый сюжет. Я и ребят приучаю, что да, это были обидные поражения, но нужно проанализировать их и забыть, двигаться дальше – тогда мы будем становиться командой.

– Видно, что Маркус Свенссон устал – уже в двух матчах ему на смену выходит Александр Трушков. Не думали в следующей игре выпустить молодого голкипера с первых минут?

– Мы с командой сегодня поздравили Сашу с первой победой в КХЛ, он нас здорово сегодня выручил. Вошел в игру в непростой момент: "Спартак" уступал 0:2, но, даже допустив ошибку через несколько минут после выхода на лед, не расклеился. Мне нравится, что у него есть внутренний стержень: он понял, что допустил ошибку, но не раскис и продолжил играть. Завтра мы с тренером вратарей проанализируем этот матч и только после этого решим, кто будет играть в ближайшей встрече.

– Как оцените дебют Ильи Павлюкова в КХЛ?

– Для первого раза очень даже неплохо. Два раза спас команду: при атаке три в два догонял, перехватывал шайбу… Илья молодец, работоспособный парень. Он оставил приятное впечатление.

– Райан Стоа в прошлом году за весь сезон набрал 29 очков. Сейчас, когда сезон только начался, в его активе уже 10. Какие ключи вы подобрали к этому хоккеисту?

– При чем здесь ключи? Я работал с ним в Новокузнецке, знаю его еще со времен работы в "Металлурге". Поэтому для меня то, что он набирает столько очков, – не сюрприз. Я знаю сильные и слабые стороны Райана – делаем акцент на сильных, тем самым нивелируя слабые.