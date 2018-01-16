Герман Титов: "В матче с "Магниткой" "Авангард" должен доминировать на площадке, навязывать свою игру"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" отметил, что команда будет навязывать сопернику свою игру. Также специалист рассказал, кто из игроков вернулся в состав омичей и когда на лед выйдут молодые игроки.

– Мое кредо – не отталкиваться от соперника, а играть в свою игру, – сказал Титов клубной пресс-службе. – Такой клуб, как "Авангард", должен навязывать свою игру сопернику, доминировать на площадке. Поэтому мы должны отталкиваться от себя. Конечно, мы поговорим об ударном звене "Магнитки", не без этого. Но в первую очередь отталкиваемся от своей игры.

Пережогин вернулся в состав, будет играть с Хохряковым и Галимовым. Дали отдохнуть Стасю, посмотрим другие сочетания. Не все понравилось в Новосибирске, есть моменты, над которыми надо работать. Петтерссон, наша главная ударная сила, на тренировках выглядит хорошо, но пока нет практики, посмотрим, как он войдет сразу в игру.

Манукян и Жукенов? Я сейчас в той ситуации, когда мне надо проверить всех ребят. Жукенова я знаю по молодежке, Манукян только приехал, ему нужно время на адаптацию. Сейчас они поиграют в МХЛ, возможно, уже на выезде присоединятся к основной команде.