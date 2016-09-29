Герман Титов: "Скорее всего, Потапова "Спартак" потерял надолго"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы над "Автомобилистом" (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его подопечные победить хотели больше, чем соперник. Также Титов сообщил, что нападающий Максим Потапов поучил серьезную травму, передает корреспондент "СЭ" Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Хочу поздравить своих ребят. Коллега правильно сказал. Мы сыграли очень дисциплинировано, самоотверженно, – подчеркнул Титов. – Где-то Маркус Свенссон нас выручил. Соперники попали в штангу пару раз. В первом периоде здорово начали, как планировали, но потом отошли от плана, соперник смог забить, но хорошо, что этого не случилось. Второй и третий периоды период игра была равная. Наши ребята больше хотели победить и победили.

– Насколько тяжело было перестроиться на игру в три звена без Потапова, и каково его состояние?

– Он еще находится в больнице. Завтра будет известен вердикт. Скорее всего, мы надолго его потеряли.

– Когда команда перестроилась, насколько вам понравилась их игра?

– Ребята играли за Лукаша и Потапова. Были все вместе. Сегодня была команда.