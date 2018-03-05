Герман Титов: "Напомнил ли Фурх Гашека? Давайте не сравнивать два поколения"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после победы над "Салаватом Юлаевым" (7:2) во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина отметил, что остался доволен игрой голкипера омичей Доминика Фурха.

– Сегодня Фурх не напомнил вам Гашека? Качеством игры довольны?

– (Смеется) Давайте не сравнивать два поколения, – цитирует сайт "Авангарда" Титова. – Фурх сделал свою работу на хорошем уровне. Качеством игры, конечно, доволен: ребята полностью выполнили установку, подвела только дисциплина, как я уже сказал. И вратарь, и вся команда полностью отдавались игре, и получилось так, как получилось. Мы благодарны всей команде.