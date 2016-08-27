Герман Титов: "Благодарен ребятам, что они вырвали победу у рижского "Динамо"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы над рижским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на удаления, которые подкосили игру красно-белых. Также Титов поблагодарил своих подопечных за то, что они смогли вырвать победу, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Поздравляю наших болельщиков с победой, что пришло столько народу поддержать "Спартак", потому что первый матч мы проиграли. Сегодня ребята вышли заряженными, первые пять минут очень здорово начали, потом пошли удаления, которые подкосили игру. "Динамо" здорово действовало, забросило две шайбы. В перерыве был серьезный разговор, после чего ребята вышли на второй период совсем по-другому, здорово отыграли и сравняли счет. Потом опять пошли удаления, которые сломали игру. Соперник вышел вперед, и я благодарен ребятам, что, в конце концов, они вырвали победу. Будем готовиться к следующим матчам.