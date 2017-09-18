Георгий Белоусов: "Восьмиматчевая серия из поражений "Лады"? Это никуда не годится"

Нападающий "Лады" Георгий Белоусов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (1:2) подчеркнул, что у тольяттинцев проблема с реализацией голевых моментов. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет результативную передачу.

– Конечно, такая серия поражений давит на нас всех, она не может не давить, – цитирует клубная пресс-служба Белоусова. – Восемь поражений подряд – это никуда не годится. Нужно зацепиться за одну игру, выиграть ее и тогда дела должны наладиться. Психологический груз спадет.



– Многие игроки "Лады" отмечали ранее, что не хватает реализации большинства. На этот раз удалось забить в численном преимуществе, но очков команде это не принесло.

– Нужно забивать не одну шайбу в большинстве, а две-три или сколько потребуется для победы. Какого-то универсального рецепта нет, будет продолжать работать на тренировках – это должно принести плоды.



– Во время открытой тренировки вы упоминали, что уже несколько раз попадали в штанги. Вот и в этой встрече ваш бросок пришелся в каркас ворот, но хорошо, что Семен Валуйский оказался первым на пятаке и добил шайбу в ворота. Это какое-то невезение?

– Не могу сказать за всех, но я сыграл в десяти матчах в этом сезоне, и моментов в принципе хватает, но шайба порой просто летит рядом с воротами соперника, либо в стойки ворот. Нужно переломить эту ситуацию. Наверное, надо уже играть от простого, набрасывать шайбу на ворота и идти на пятак добивать ее.



– Календарь в этом сезоне довольно плотный, матчи идут через день. Сейчас у команды будет четыре дня передышки. Может ли она помочь привести мысли в порядок и залечить травмы?

– Надеюсь, что это поможет нам. Передохнем, определимся с нашими дальнейшими действиями, залечим микротравмы. В домашней серии мы должны собраться и начать выигрывать. Нам ничего другого не остается, потому что проиграли слишком много на старте. Нужна победная серия, чтобы улучшить положение в турнирной таблице.