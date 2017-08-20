Геннадий Величкин: "Мы не можем встать и сказать, что заберем Кубок Гагарина"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что клуб планирует работать на рынке свободных агентов и отметил, что возможны обмены. Руководитель отметил, что задачей на сезон будет борьба за Кубок Гагарина.

– Конечно, мы не можем сегодня встать и сказать, что мы кубок заберем, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Величкина. – Но мы этого хотим. Очень хотим. Этого хочет и тренер, и игроки, прежде всего, этого хотят болельщики. Вы знаете, когда мы все с детства соревнуемся, встаем на старт в легкой атлетике, или выходим на ринг – никто не выходит, чтобы проиграть. Все выходят побеждать. И мы сегодня готовимся к низкому старту, чтобы побеждать.

Работа продолжается каждый день. Окно дозаявок открыто, возможны разные варианты – прихода новых игроков, обмена. Время покажет.