Геннадий Тимченко: "КХЛ заработала в районе 120 миллионов рублей"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко после очередного заседания в Москве заявил, что лига заработала порядка 120 миллионов рублей. В этом сезоне КХЛ распределила клубам около 330 миллионов.

– Поздравляем с избранием на пост председателя совета директоров КХЛ. Расскажите, каким получился совет директоров КХЛ? Что нового было?

– Сегодня был очень важный совет директоров, – сказал Тимченко. – Мы впервые в истории КХЛ вышли в положительные показатели и заработали чистую прибыль в районе ста двадцати миллионов рублей. В этом году мы впервые распределили клубам триста тридцать миллионов. Каждый клуб получит часть этих денег. То есть, мы распределили на сто миллионов больше, чем в предыдущем году. Такой рост финансовой поддержки клубов имеет очень большое значение для стратегии развития лиги. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)