Геннадий Тимченко: "КХЛ выгодно вступление клубов из Кельна, Парижа и Лондона"

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко подчеркнул, что лиге для своего развития выгодно, чтобы в ней появлялись клубы из таких городов, как Кельн, Париж и Лондон.

В прошлом году сообщалось о стремлении вступить в лигу команды из столицы Англии, однако, по словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, пока конкретной заявки не поступало. В Кельне и Париже минувшей весной проходил чемпионат мира.

- Есть стратегия развития КХЛ, хотя о ней должен говорить Чернышенко. Хотим, об этом говорит и государство, чтобы клубы не тянули деньги из госкомпаний, - приводит ТАСС слова Тимченко. - Надо, чтобы были сильные, серьезные клубы, даже зарубежные. Например, мы были в Кельне - там народ любит хоккей, стадион всегда полон, и почему бы этому клубу не играть у нас?

Но это вопрос серьезных переговоров. Такой же клуб может быть и в Париже, и даже в Лондоне. Но взять их должен местный, сильный инвестор. Плюс надо совместно продолжать работать с Китаем.

В КХЛ в сезоне-2017/18 будут выступать иностранные клубы из Латвии, Белоруссии, Казахстана, Словакии и Китая.