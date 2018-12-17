Генменеджер "Витязя": "У Хривика проблемы со здоровьем, уход - инициатива игрока"

Генеральный менеджер "Витязя" в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о причинах ухода словацкого форварда Марека Хривика из подмосковного команды. Ранее официальный сайт подольского клуба сообщил о расторжении контракта с легионером по соглашению сторон.

- Это была инициатива игрока, - сообщил Варицкий. – У Марека возникли проблемы со здоровьем, поэтому мы по соглашению сторон расторгли контракт. Остаток сезона он будет лечиться.

- В дальнейшем рассматриваете с возможность сотрудничества с Хривиком?

- Права на игрока остаются у хоккейного клуба "Витязь". Будем смотреть, не исключен вариант, что на следующий сезон вернемся к совместной деятельности.

В КХЛ 27-летний игрок набрал 15 (8+7) очков и 4 минуты штрафа в 26 матчах. Ранее он выступал за океаном в системах "Рейнджерс" и "Калгари" на протяжении 6 сезонов. (Евгений Белоусов)

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