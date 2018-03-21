Генменеджер "Торпедо": "Будем вести переговоры со Скудрой и другими кандидатами"

Новый генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский рассказал о том, что планирует делать с позицией главного тренера в клубе.

– Останется ли Петерис Скудра?

– У него контракт до 30 апреля. И мы с ним планируем вести переговоры. А там уже будет видно.

– Переговоры о продлении?

– Да. Плюс есть еще кандидаты на пост главного тренера, с которыми мы разговариваем. 5 апреля мы вынесем на правление, и будет принято решение.

– По моей информации, вы ведете переговоры с Александром Андриевским.

– Меня только что утвердили, поэтому я еще ни с кем переговоры не вел.

– А с кем тогда ведете?

– Мы сядем в ближайшее время с руководством и будем эти моменты обсуждать.

– Будет ли Андрей Скабелка в шорт-листе?

– Его не будет. Это я могу точно сказать.

– В каком стиле вы хотите, чтобы играла команда?

– Я хочу, чтобы она играла в современный энергичный атакующий хоккей.

– Хоккей Скудры совсем не вяжется со словом "атакующий".

– Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.

– Это свойственно исключительно великим тренерам.

– Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз – великий тренер. (Игорь ЕРОНКО)