Генменеджер "Торпедо": "Будем вести переговоры со Скудрой и другими кандидатами"

Новый генеральный менеджер "Торпедо" Ян Голубовский рассказал о том, что планирует делать с позицией главного тренера в клубе.
– Останется ли Петерис Скудра?
– У него контракт до 30 апреля. И мы с ним планируем вести переговоры. А там уже будет видно.
– Переговоры о продлении?
– Да. Плюс есть еще кандидаты на пост главного тренера, с которыми мы разговариваем. 5 апреля мы вынесем на правление, и будет принято решение.
– По моей информации, вы ведете переговоры с Александром Андриевским.
– Меня только что утвердили, поэтому я еще ни с кем переговоры не вел.
– А с кем тогда ведете?
– Мы сядем в ближайшее время с руководством и будем эти моменты обсуждать.
– Будет ли Андрей Скабелка в шорт-листе?
– Его не будет. Это я могу точно сказать.
– В каком стиле вы хотите, чтобы играла команда?
– Я хочу, чтобы она играла в современный энергичный атакующий хоккей.
– Хоккей Скудры совсем не вяжется со словом "атакующий".
– Может быть, ему не хватало исполнителей. Тут как раз надо будет разбираться. Но тренеры же тоже растут. Делают выводы. Меняются. Может быть, он поменяет свою тактику.
– Это свойственно исключительно великим тренерам.
– Будет как раз интересно. Может, Петерис как раз – великий тренер. (Игорь ЕРОНКО)