Генменеджер "Ак Барса": "Очень хочется, чтобы Свитов остался"

Генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов рассказал о переменах в составе команды. Функционер отметил, что хотел бы и дальше видеть в числе хоккеистов клуба форварда Александра Свитова.

– Это хоккейная жизнь, – цитирует официальный сайт клуба Якубова. – Всегда кто-то уходит, кто-то приходит. Охтамаа по семейным причинам ушел, Токранов решил сменить обстановку после многих лет в "Ак Барсе". Будут замены. Ничего страшного.

– На замену Охтамаа вы ищите игрока на североамериканском рынке?

– Будем искать легионера, но мы не торопимся. Остались маленькие штрихи по составу. С 1 июля откроется рынок свободных агентов в Америке. Тогда можно будет вести переговоры.

– Дмитрий Обухов остается в "Ак Барсе" или завершает карьеру?

– Не могу говорить о том, завешает карьеру или нет, это личное дело Дмитрия. Может, он продолжить играть. Он способный парень. Но в "Ак Барсе" он не остается.

– Есть ли новости по переговорам с Александром Свитовым?

– Думаю, что он будет в команде. Очень хочется, чтобы он остался.

В завершившемся сезоне КХЛ "Ак Барс" выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА​ со счетом 4-1.