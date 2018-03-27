Гендиректор "Югры": "Надеемся, нас оставят в КХЛ. Мы прилагали для этого все усилия"

Генеральный директор "Югры" Василий Филипенко прокомментировал информацию "СЭ" о том, что клуб будет исключен из КХЛ.

– По нашим данным, завтра "Югру" все-таки исключат.

– Я не знаю. Ничего не слышал на этот счет.

– Вас пригласили на совет директоров КХЛ?

– Никого из нас не звали. Видимо, все будет решаться без нас.

– У вас есть надежды на положительное решение?

– Конечно. Надежда умирает последней.

– Но эти надежды чем-то подпитаны?

– У вас вот какие-то данные есть. А какие они, что только нас?

– Вместе с "Ладой".

– Ну, будем смотреть.

– Говорят, что недавно в КХЛ поступила бумага из ФХР, в которой говорилось о том, что клубы исключать нельзя. Вы как-то в этом участвовали?

– Я про эту бумагу ничего не буду говорить, но мы, конечно, прилагали усилия и предпринимали определенные действия, потому что хоккей у нас очень любят.

– На ваш взгляд, к чему приведет возможное исключение?

– Не хотел бы об этом говорить. Давайте дождемся решения. (Игорь ЕРОНКО)