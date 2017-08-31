Гендир "Сочи": "3:11 от "Салавата Юлаева"? Нам еще трижды играть с ними"

Генеральный директор "Сочи" Сергей Воропаев после поражения от "Салавата Юлаева" (3:11) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что команде еще не доводилось попадать в такую ситуацию. При этом руководитель отметил, что южанам нужно сделать выводы после этой игры.

– Что произошло с командой? – вопрос Воропаеву.

– Будем разбираться. На такой вопрос сразу не ответишь.

– Со стороны ужасно смотрелось…

– Конечно. Непросто было. В таких ситуациях нам в ХК "Сочи" бывать еще не приходилось. Это с точки зрения одного матча.

– Ожидаете, что после такого результата пойдут звонки. От тех же спонсоров, например.

– Не знаю пока. В любом случае, это минус три очка в турнирной таблице.

– Не могу не спросить про возможную отставку главного тренера послей такой игры.

– Пока спрашивать не за что, объективно. Есть один матч, и он ужасный.

– В чем просчеты относительно подготовки к матчу?

– Опять же, сложно так однозначно говорить. Может быть, решения по вратарям были не бесспорными. Поверьте, после таких матчей ни один тренер или руководитель не будет сгоряча говорить про причины и возможные выводы.

– Вы, как генеральный директор, планируете делать какие-либо оргвыводы?

– Смотря что вы понимаете под понятием оргвывод. Если про состав, то возможно кого-то придется убирать.

– А ведь вашей команде еще трижды играть с "Салаватом Юлаевым" в текущем регулярном чемпионате…

– Будут ли шутки по этому поводу? Возможно. При том, что мы удачно играли против этого соперника. Но выводы надо делать хотя бы потому, что нам еще три матча играть против уфимцев. (Вадим АМИНОВ)

14 шайб в матче "Салават Юлаев" – "Сочи". Видеообзор игры