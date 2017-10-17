Гавриков спел для журналистов

Защитник СКА Владислав Гавриков после побед над "Нефтехимиком" (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его словам, нижнекамцы хорошо начали встречу, навязав армейцам борьбу.

– Самое главное – это победа, – сказал Гавриков. Должны были забивать раньше. У нас были хорошие моменты. Где-то сам не смогла реализовать, где-то вратарь соперника хорошо сыграл.

– Что не получалось в первом тайме?

– Таймы в футболе...

– А это вопрос от футбольного радио...

– (поет на мотив песни из "Бумбараша") Ничего, ничего, ничего... Ничего страшного. Соперник активно начал. Побежали вдвоем на защитников. Нужно было быстрее выходить из-под давления. Не совсем были готовы к такому. А Сергей Калинин молодец (в сторону проходящего рядом Калинина).

– Тихонов на Калинина не обиделся, что у него хет-трик отобрали?

– Калина, на тебя Тиха не обиделся? – обратился Гавриков к Калинину.

Отвечает Калинин: Он сам сказал, чтобы гол на меня записали.

– Ему жалко только людей, которые кепки выкинули. А так ничего страшного.

– СКА одержал 20 побед на старте. Почему сейчас матчи даются так тяжело?

– Они и до этого тяжело давались. Каждая победа дается непросто. Соперники на нас настраиваются, выходят мотивированными. У "Нефтехимика" было хорошее начало. Отсюда такая вязкая игра.

– С чем связаны два последних поражения?

– Соперники хорошо сыграли, были наши ошибки, которые нужно учитывать в дальнейшем и больше не повторять.

– У "Йокерита" 15 побед подряд, следующий матч с ними. Это будет самая тяжелая игра?

– Безусловно, важный матч "Йокерит" на подъеме, они играют хорошо. Отличная проверка для нас. (Сергей ЯРЕМЕНКО)