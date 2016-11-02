Францоуз, Арзамасцев и Копейкин - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лауреатов прошлой недели, сообщает пресс-служба лиги. Лучшим вратарем признан Павел Францоуз из "Трактора", который в двух матчах своей команды отразил 96% бросков, а один из них завершил на ноль.

Лучшим защитником признан игрок "Салавата Юлаева" Захар Арзамасцев. В трех матчах башкирской команды он набрал 3 (2+1) очка при общем показателе полезности "+5". Лучшим нападающим стал Алексей Копейкин из "Витязя", который в трех матчах заработал 6 (3+3) очков с показателем "+3". При этом форвард забивал в каждом их проведенных поединков.

Лучшим новичком недели признан форвард "Лады" Денис Зернов, забросивший в трех матчах две шайбы. Одна из них стала победной для тольяттинцев - в ворота "Югры" (4:3).