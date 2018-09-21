13:48 | Хоккей — КХЛ

Форвард Казаков подписал контракт с "Сибирью"

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"Сибирь" подписала контракт с нападающим Максимом Казаковым, информирует пресс-служба команды.

Детали сделки 25-летнего хоккеиста с клубом не уточняются.

Казаков является воспитанником омского "Авангарда". Он дебютировал в КХЛ в сезоне 2013/2014. С тех пор форвард выступал в таких клубах, как "Металлург" и "Адмирал".

Всего в КХЛ форвард провел 182 матча, 9 из них - в розыгрыше Кубка Гагарина.

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