Федор Канарейкин: "Авангард" был в непростой психологической ситуации после двух поражений"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от "Салавата Юлаева" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5) подчеркнул, что команда была в непростой психологической ситуации. По словам Канарейкина, в игре команды страдала дисциплина, передает корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– Уфу с победой. Мы находились в непростной психологической ситуации после двух поражений от Магнитогорска, – подчеркнул Канарейкин. – Провели анализ, поговорили с командой, подвели группу игроков, которые не участвовали в матчах с "Магниткой". Сегодня работали три человека, которые были травмированы. Нам удалось войти в игру, мы начали активно, позитивно, с контролем шайбы. Потом удаления последовали. Они повлияли на развитие ситуации. И дисциплина в оставшиеся два периода у нас страдала. Пытались что-то найти, но, к сожалению, не смогли. Два большинства – это, наверное, один плюс при большом сегодняшнем минусе.

– Фурх сегодня не выручил. Планируете дать ему паузу?

– Он не участвовал во второй игре с Магнитогорском. Мы дали ему отдохнуть, посмотрели на Шилина. Думаю, он получил свежего воздуха. Ничего не будем делать. Надо двигаться дальше. Бывают такие матчи. Поначалу зашло все, что можно.

– Максим Минеев попадает в заявку стабильно, но не получает игрового времени. Как планируете поступить с ним дальше?

– Сейчас будет длинная домашняя серия у молодежной команды. Он будет работать с "Ястребами". Не нами это заведено, он находится на "подстраховке" в команде. Хочется, конечно, посмотреть на него в игре, так как адаптацию в тренировочном процессе он успешно прошел. Но развитие матчей пока не дает нам возможности сделать это.

– Когда планируете ввести в состав Соботку?

– С "Трактором" он уже будет играть.