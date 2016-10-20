Евгений Орлов: "На лед в Омске выхожу с особыми чувствами"

Нападающий "Северстали" Евгений Орлов после поражения от "Авангарда" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, что до сих пор выходит на лед в Омске с особыми чувствами. Орлов выступал за "Авангард" с 2007 по 2012 год.

– Первый период неважно сыграли. Нужно было действовать активнее и строже в обороне. Мы пропустили два гола. Во втором периоде переломили ситуацию, но "Авангард" уже играл на удержание счета, и нам было нелегко сломать их оборону.

– При счете 4:2 чего не хватило, чтобы спасти матч?

– Не хватило организации голов. С первого периода надо было побольше бросать, а мы как-то в оборону ушли. В третьем периоде уже тяжело было догонять. И на контратаке "Авангард" нам вновь забил.

– Вы сыграли в этом сезоне совсем немного матчей. Есть сейчас какое-то особое рвение?

– Конечно. Я поздно начал сезон, поэтому нарабатываю, стараюсь побыстрее найти свою игру.

– Доверие тренеров чувствуете?

– Я благодарен тренерам за доверие, за то, что дают игровое время. Буду стараться доказывать.

– На лед "Арены-Омск" по-прежнему выходите с особыми чувствами?

– Конечно. Здесь все родные, друзья. Обидно, что проиграли. Хотелось доказать, но это хоккей. (Анна ЛЕВЧЕНКО)