Евгений Медведев: "Как капитан не могу ни в чем упрекнуть "Авангард"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев после поражения от "Салавата Юлаева" в серии плей-офф первого раунда КХЛ (3-4) в интервью клубной пресс-службе отметил, что на омской команде сказалось отсутствие опыта выступления в Кубке Гагарина.

– Начали сегодня очень неплохо, забили гол и могли забивать еще. Как думаешь, что случилось потом?

– Допустили несколько ошибок, в частности, на пересменке, и пропустили гол. Здорово, что в конце нам все-таки удалось сравнять счет. Мы могли перехватить инициативу, но, к сожалению, не удалось нам забросить в большинстве еще одну шайбу. Не забиваешь ты – забивают тебе.

– Тренеры говорили, что все решили мелочи.

– Действительно, все решают мелочи в таких играх, микромоменты. Мы допустили на одну ошибку больше, чем соперник.

– Что могло стать решающим фактором? Возможно, физика, потому что Уфа уже поддавливала?

– Я бы не сказал, что мы были слабее. Они перехватили инициативу, а мы, к сожалению, не смогли сдержать их и выстоять. Сил у всех нас еще хватало, в принципе. Молодая команда, наверное, нет особого опыта таких игр. Наверное, это все-таки сказалось.

– Понятно, что еще надо анализировать сезон, но если идти по горячим следам: не повлияло ли на выступление в плей-офф то, что мы упустили второе место в конференции?

– Я думаю, разницы здесь не было – начинали бы мы дома или на выезде. Здесь преимущество своего поля никакой роли не играет. Главное, что мы попали в плей-офф. Я считаю, что мы показали достойную игру. Другое дело – ошибки. Это стоит проанализировать и нам, и тренерскому штабу. Я как капитан не могу ни в чем упрекнуть команду – ни по самоотдаче, ни по другим моментам вопросов нет.

– Какие планы на продолжение карьеры?

– Если честно, не думал об этом. Такие вопросы не решаются в плей-офф. Будем после об этом разговаривать. Пока что был настроен на этот раунд, хотелось, конечно, выиграть. А сейчас хочется выразить болельщикам благодарность за поддержку, за те эмоции, которые они нам подарили в этом сезоне. Мы им, надеюсь, отвечали взаимностью. Всем спасибо, живите хоккеем и болейте за "Авангард".