Евгений Лапенков: "От выездной серии "Сочи" остался осадок"

Нападающий "Сочи" Евгений Лапенков после поражения от "Лады" (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда не реализовала свои моменты. Он также добавил, что не до конца доволен выездной серией сочинцев.

– Думаю, что в игре с "Ладой" нам не хватило забитых голов. Были моменты, которые мы не реализовали, – приводит пресс-служба "Сочи" слова Лапенкова. – В принципе, игру мы контролировали, "Лада" опасалась нас. Соперник не форсировал игру, они играли не быстро. У нас тоже четвертая игра на выезде, усталость сказывается. Повторюсь, но надо было забивать свои моменты и доиграть до победы.

– В чем причина того, что не забили: концентрация или вратарь сыграл хорошо?

– Нехватки концентрации не чувствовалось. Мы не допускали грубых ошибок, даже при каких-то моментах в игре у нас не было паники. Мы играли спокойно, даже в связи с тем, что коробка поменьше, игра идет быстрее, тебя быстрее накрывают. Играли уверенно, но не забили.

– Команда набрала 7 из 12 очков на выезде. Принято считать, что и 50 процентов – это хороший результат, но, наверное, могли взять и больше?

– Сейчас можно говорить с осадком, потому что уступили в последней игре. Возвращаешься домой, результат смазал нам настроение. Но если объективно рассматривать ситуацию, то 7 очков – это хороший результат, потому что была серьезная поездка, мы играли с хорошими соперниками.

У "Трактора" интересная команда с хорошим подбором игроков, но они испытывают кризис, и поэтому были максимально мотивированы на матч с нами. Потом "Автомобилист" проводил первую игру домашней серии, они отдыхали перед нами, а мы у них выиграли 2:0, это серьезный результат. Дальше была "Магнитка", которую тоже немного лихорадит. Они вышли, но мы им дали бой. Может, немного удача не повернулась к нам лицом, и тем не менее мы показали характер, зубы, отыгрались с 0:3. Потом поехали к "Ладе", у которой 10 поражений подряд. Они прижаты к стенке, бьются за каждый кусок льда, пытаются добыть какие-то очки, сыграть на победу. Поэтому нам тоже играть непросто. Игра есть, рисунок есть, у нас хороший коллектив, дружная обстановка, нормальный микроклимат – это самое главное. Мы готовы идти дальше и биться в домашней серии, показывать хорошую игру.