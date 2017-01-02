Евгений Коротков: "ЦСКА стал слабее, там все держалось на Радулове"

Нападающий "Салавата Юлаева" Евгений Коротков рассказал, как игра за ЦСКА помогла ему в развитии. Также хоккеист объяснил, почему считает, что армейцы стали слабее с уходом форварда Александра Радулова. 29-летний Коротков выступал за московский клуб с 2009 по 2011 год и с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне в составе "Салавата" он набрал 6 (1+5) очков в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Я думаю, что на данный момент ЦСКА стал слабее, – цитирует сайт "Салавата" Короткова. – Там все держалось на Саньке Радулове, он набирал много очков, забивал голы в нужный момент. Сейчас там нет выраженного лидера, все ребята бьются, играют, но такого лидера как Радулов нет. Они все равно хорошо играют, идут на втором месте, у них свой стиль, тактика, которой они придерживаются. Команда не будет зацикливаться на одном игроке, каждый будет выполнять задание. Но мое мнение все равно, что ЦСКА стал слабее.

ЦСКА мне очень сильно помог. Я добавил на вбрасываниях, хотя вот в последних играх что-то проблемы стали появляться. Мы всегда отрабатывали вбрасывания с Сергеем Федоровым после тренировок. Я думаю, что я добавил в катании. В этом плане я очень благодарен ЦСКА, там меня вывели на другой уровень. Стало неожиданностью, что Дмитрий Квартальнов назначил меня капитаном на один матч. Может быть, я по человеческим качествам подходил? Это была приятная неожиданность. Первый раз, тем более в топ-клубе, стать капитаном – это почетно.