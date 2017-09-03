Евгений Корешков: "Новички "Барыса выдают больше, чем 100 процентов"

Главный тренер "Барыса" Евгений Корешков похвалил своих подопечных за проявленный характер в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" из Магнитогорска (2:3 Б).

- Я благодарен своей команде, - сказал Корешков. - Выдали потрясающий матч в плане того, что при счете 0:2 не потерялись и сравняли, а затем еще и выстояли в меньшинстве. Считаю, что проявили характер. Мы играли с лучшей командой последних двадцати лет нашего хоккея. Наша же команда немного перестраивается: и омолодилась, и новые игроки появились, в том числе из чемпионата Казахстана. Они выдают больше, чем сто процентов. Поэтому, у меня нет ни к кому претензий.

- У вас в новом сезоне есть новобранцы из Канады. Как оцените их вливание в команду?

- Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Считаю, что нападающие должны прибавлять не только в плане игры, но и в результативности. Из тех же трех буллитов они один на двоих всего лишь смогли забить. Парни стараются, ждем от них большего. (Юрий ШИРИНКИН)