Евгений Губарев: "СКА может остановить только собственная расхлябанность"

Генеральный менеджер "Трактора" Евгений Губарев после поражения от СКА (0:5) заявил, что планирует усилить команду, потерявшую нескольких игроков из-за травм. Также руководитель отметил, что армейцев в этом сезоне может остановить только "собственная расхлябанность".

– У вас и без того хватает травмированных, с "Локомотивом" Шинина потеряли, теперь вот Кравцова. Планируете ли поработать на рынке?

– На рынке работа идет полным ходом, – сказал Губарев. – Черников и Петров – ребята, которые в прошлом сезоне закрывали большинство, и за счет них мы выиграли много матчей. Поэтому есть проблема. Думаю, что в ближайшее время, если все срастется, мы кого-то приобретем. Фамилий не назову. Это закрытая информация.

– СКА в очередной раз разгромил соперника. Кто-нибудь их вообще остановит?

– Я не знаю, кто их остановит. Их, наверное, может остановить только собственная расхлябанность. Собрана очень сильная команда. Можно сказать – сборная России. (Игорь ЕРОНКО)