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13:42 | Хоккей — КХЛ

Евгений Григоренко подписал контракт с "Адмиралом"


Нападающий Евгений Григоренко подписал полноценное соглашение с "Адмиралом", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона. Ранее форвард находился во владивостокском клубе на просмотре.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за "Нефтехимик", "Ариаду" и "Ак Барс", с которым в июле был расторгнут контракт по обоюдному согласию. Нападающий провел один матч за казанцев в регулярном чемпионате, а также девять игр за "Нефтехимик". С 2012 по 2014 год Григоренко защищал цвета магнитогорского "Металлурга".

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http://hcadmiral.ru/news/15326/

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