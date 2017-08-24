Евгений Григоренко подписал контракт с "Адмиралом"

Нападающий Евгений Григоренко подписал полноценное соглашение с "Адмиралом", сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 25-летним игроком рассчитан до конца сезона. Ранее форвард находился во владивостокском клубе на просмотре.

В прошлом сезоне Григоренко выступал за "Нефтехимик", "Ариаду" и "Ак Барс", с которым в июле был расторгнут контракт по обоюдному согласию. Нападающий провел один матч за казанцев в регулярном чемпионате, а также девять игр за "Нефтехимик". С 2012 по 2014 год Григоренко защищал цвета магнитогорского "Металлурга".