Евгений Дадонов: "Мой гол – шедевр? Это было машинально"

Нападающий СКА Евгений Дадонов отметил нервозность команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (4:2). Также форвард признался, что хотел забить Василию Кошечкину после нереализованного буллита, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Сегодняшняя игра получилась трудной. Со второго раза распечатали ворота, как вы забили такой шедевр?

– Машинально, само зашло.

– Насколько было принципиально забить Кошечкину после нереализованного буллита?

– После нереализованного буллита были не самые лучшие чувства. Конечно, хотелось забить Кошечкину.

– Сегодняшняя игра была непростая. Чего не хватало в первых двух периодах?

– Если сравнивать с прошлым матчем, много чего не получалось. Соперник серьезный, была нервозность после 0:1. Но команда вытащила матч.

– Волновались, когда был видеопросмотр после второго гола Барабанова?

– Не знаю, как все, но я не волновался. Засчитали гол, и хорошо.