Эркка Вестерлунд: "Салават" должен стремиться к тому, чтобы играть как "Йокерит"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" отметил, что в выездной серии его команде не хватило травмированных – Ильи Зубова и Вячеслава Солодухина. Специалист также добавил, что уфимцы должны стремиться играть как "Йокерит".

– Игра с "Автомобилистом" была сложной, я не помню другого такого же сложного матча, – цитирует "Бизнес Online" Вестерлунда. – Долгое время мы играли 0:0, но потом начали пропускать. Это будет непростой матч, у нас нелегкий соперник.

– Денис Куляш совсем недавно покинул "Салават" и перешел в "Автомобилист". Вы даете установки, как играть против этого защитника?

– Куляш – хороший игрок. Но мы должны концентрироваться не на конкретном игроке, а на более общих вещах.

– Вы проиграли на выезде СКА и "Йокериту". Что нужно сделать, чтобы играть, как эти клубы?

– У СКА практически шесть звеньев, очень хороший подбор игроков. Что касается "Йокерита", у них очень хорошая атмосфера в коллективе, отлично поставлена командная игра. Мы должны стремиться к этому. В выездной серии нам не хватило травмированных – Ильи Зубова и Вячеслава Солодухина. Они одни из ключевых игроков в "Салавате". Солодухина очень не хватает в обороне при игре в меньшинстве.a