Эркка Вестерлунд: "С "Йокеритом" был не лучший матч "Салавата". Но мы движемся в правильном направлении"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Йокерита" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что доволен выступлением своих игроков до пропущенных шайб в конце второго периода. Уфимцы потерпели второе поражение подряд.

– Это был не лучший наш матч, – цитирует сайт "Салавата" Вестерлунда. – Некоторые игроки не смогли сыграть из-за болезни, поэтому нам пришлось поменять сочетания. Однако мы движемся в правильном направлении. Игра пять на пять была хорошей, но мы не реализуем свои моменты. Конец второго периода, когда "Йокерит" забросил две шайбы, был плохим отрезком. Мы уступили в движении и попытались вернуться в игру в третьем периоде, но нам так и не удалось вернуть ту энергию, которая была до концовки второго периода. Я вполне доволен тем, как мы действовали до этого, но, конечно, нам нужно выигрывать.