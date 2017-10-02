Эркка Вестерлунд: "После выездной серии всегда сложно играть"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Югры" (1:2 Б) остался недоволен первым периодом и похвалил соперника.
– Поздравляю "Югру" и их нового тренера с победой. Гости играли хорошо: много движения, много энергии, – отметил Вестерлунд. – Наш первый период получился плохим. Мы знали, что первая игра после поездки тяжелая, а получилась она очень тяжелой.
– Уже второй матч подряд команда "пять на пять" не забивает. Это проблема?
– Мы работаем над этим компонентом. И нас вроде бы был виден прогресс. Работаем, по схеме. Но у нас пока дела не идут, это ключевой момент.
– Вы сторонник дисциплины, но как ее требовать от команды, где в первых сменах получаете две минуты в обычной ситуации?
– Да, это нехорошее удаление для нас, но оно такое не единственное. И нас это не радует.
– Что скажите по игре Куляша?
– У нас сейчас есть восемь защитников и плюс Петрищев, как лимитчик. Мы пытаемся найти шесть защитников, которые бы играли постоянно. Потому что в следующем матче нам нужно очень хорошо играть в защите.
– Вы сегодня сыграли в трех центрфорвардов. Почему Бусарова не выпустили?
– Бусаров выходил на лед в предыдущем матче. Сейчас мы пытаемся, чтобы ребята играли в привычных сочетаниях. (Вадим АМИНОВ)