Эркка Вестерлунд: "После выездной серии всегда сложно играть"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Югры" (1:2 Б) остался недоволен первым периодом и похвалил соперника.

– Поздравляю "Югру" и их нового тренера с победой. Гости играли хорошо: много движения, много энергии, – отметил Вестерлунд. – Наш первый период получился плохим. Мы знали, что первая игра после поездки тяжелая, а получилась она очень тяжелой.

– Уже второй матч подряд команда "пять на пять" не забивает. Это проблема?

– Мы работаем над этим компонентом. И нас вроде бы был виден прогресс. Работаем, по схеме. Но у нас пока дела не идут, это ключевой момент.

– Вы сторонник дисциплины, но как ее требовать от команды, где в первых сменах получаете две минуты в обычной ситуации?

– Да, это нехорошее удаление для нас, но оно такое не единственное. И нас это не радует.

– Что скажите по игре Куляша?

– У нас сейчас есть восемь защитников и плюс Петрищев, как лимитчик. Мы пытаемся найти шесть защитников, которые бы играли постоянно. Потому что в следующем матче нам нужно очень хорошо играть в защите.

​– Вы сегодня сыграли в трех центрфорвардов. Почему Бусарова не выпустили?

– Бусаров выходил на лед в предыдущем матче. Сейчас мы пытаемся, чтобы ребята играли в привычных сочетаниях. (Вадим АМИНОВ)