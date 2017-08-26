Эркка Вестерлунд: "Ошибки Умарка? Никогда на публике не стану критиковать своих игроков"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после поражения от "Амура" (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ взял на себя вину в плохом старте команды в этой встрече. Напомним, что по ходу встречи уфимцы проигрывали 1:3 и дважды сравнивали счет.

– Это вторая наша домашняя игра и мы опять плохо начали, – сказал Вестерлунд. – Это происходит вторую игру подряд. У нас возникает вопрос в том, как подготовились. Считаю, что в этом есть моя вина. У меня ощущение, что ребята думали, что мы фавориты в игре и нам не надо работать для того, чтобы выиграть. Но это очень тяжелая лига, здесь будет трудно выигрывать каждый матч. И мы получили очень неоправданные удаления.

– Чем объясните удаления? Что нужно сделать, чтобы их было меньше?

– Я думаю, что это происходило от того, что мы не были готовы к индивидуальным единоборствам. Мы постоянно были на один шаг позади соперника.

– Вы с начала сезона говорили о том, что нужно играть одной командой, но Линус Умарк берет игру на себя, при этом много ошибался, делал неточные передачи. Чем объясните такую его игру?

– Это правда. Но сейчас мы говорим о том, что играть вместе – это тактика, а не психология. Я бы хотел вас предупредить на весь сезон. Я тренер уже 40 лет и я никогда на публике не стану критиковать своих подопечных. Это останется в раздевалке.

– Длительная пауза как-то сказалась на игровом ритме команды?

– Результата нет, это понятно. Я считаю, что физически мы готовы были к игре, но не психологически.

– Второй матч подряд пропускает Антон Лазарев, который тренировался вместе с игроками, не попадающими в состав. Он будет играть?

– Лазарев сейчас находится в хороших кондициях, но мы приняли решение оставить тот состав, который был в первом матче. После сегодняшней игры мы будем обсуждать изменения в составе.

– Вы сказали, что команда психологически не была готова. Как считаете, вы сумели в перерыве достучаться до ребят?

– Мы сразу не сдавались, даже проигрывая 0:2. Ребята старались. Я считаю, что потом нас подвели удаления.

– Не хотелось сменить вратаря в какой-то момент?

– Конечно, там была пара голов с рикошета, они выглядели, словно он не выручил. Для вратаря это тяжело. Мы должны дать шанс всем, посмотреть, кто как играет.