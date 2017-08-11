Энлунд вернулся в "Сибирь"

Нападающий Йонас Энлунд продолжит карьеру в "Сибири". Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним финном был заключен однолетний контракт.
Ранее он уже выступал за "Сибирь" - с 2010 по 2015 год он сыграл в 297 матчах и набрал 191 (82 +109) очко. В прошлом же сезоне он играл за ЦСКА и "Куньлунь", набрав 12 (8+4) очка в 33 играх.
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За первые пять в "Сибири" его очень полюбили, - хорошая статистика, и его приглашали в сборную. За прошедшие два года (Локомотив, СКА, ЦСКА, Куньлунь) - он просто потерялся; почти не играл плюс травмы. Короче, его состояние вызывает вопросы, но есть надежда на лучшее. Правда из тех, с кем он играл осталось только три-четыре человека, команда новая. Славься Сибирь - мы гордимся тобой!
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