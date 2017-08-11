Энлунд вернулся в "Сибирь"

Нападающий Йонас Энлунд продолжит карьеру в "Сибири". Как сообщает пресс-служба клуба, с 29-летним финном был заключен однолетний контракт.

Ранее он уже выступал за "Сибирь" - с 2010 по 2015 год он сыграл в 297 матчах и набрал 191 (82 +109) очко. В прошлом же сезоне он играл за ЦСКА и "Куньлунь", набрав 12 (8+4) очка в 33 играх.