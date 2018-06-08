Егор Яковлев: "Очень благодарен Знарку. Все мои титулы связаны с ним"

Защитник СКА Егор Яковлев сказал, что он очень благодарен бывшему главному тренеру Олегу Знарку.

- Попрощались ли вы с Олегом Знарком?

- Мы списались. Я поблагодарил его за совместную работу. Он ответил. Так что между нами все нормально, если вы об этом.

- Мне казалось, что в последний сезон у него не было такого теплого контакта с игроками, как раньше.

- У вас неправильные выводы. Почему я должен быть чем-то недоволен? Практически все мои титулы… Нет, именно все титулы связаны с этим тренером. Я очень благодарен Олегу Знарку.

- Но последний сезон в СКА у вас был непростым. Часто бывало, что вы не попадали в состав на игры.

- У тренерского штаба свое видение. Это же обычная ситуация, такое может произойти с любым игроком в любой команде. Не забывайте, что клуб выигрывал, значит, тренеры все делали правильно. Сезон у меня действительно получился скомканным. Но опять же огромная конкуренция в клубе привела к тому, что я рос, как игрок, добавлял в каких-то компонентах, - цитирует Яковлева официальный сайт КХЛ.

Олег Знарок покинул пост главного тренера СКА по окончании минувшего сезона.

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