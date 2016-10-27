Егор Яковлев: "Ценю каждый момент игры с партнерами по СКА"

Защитник СКА Егор Яковлев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (6:0) отметил в своих последних голах огромную заслугу партнеров по команде, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам 25-летнего игрока, он ценит каждый момент игры и старается реализовывать моменты, которые создает команда.

– В Загребе была совсем другая площадка, да и качество льда не очень хорошее – поэтому прошлый матч с ховатской командой так сильно отличался от сегодняшнего, - сказал Яременко. - Рад, что мне снова удалось забить. Эмоции только положительные. В моих последних голах большая заслуга партнеров по команде. Ценю каждый момент игры с ними. Стараюсь реализовывать все возможности, которые они создают.