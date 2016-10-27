22:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

Егор Яковлев: "Ценю каждый момент игры с партнерами по СКА"

0
0
0

Защитник СКА Егор Яковлев после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Медвешчаком" (6:0) отметил в своих последних голах огромную заслугу партнеров по команде, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам 25-летнего игрока, он ценит каждый момент игры и старается реализовывать моменты, которые создает команда.

– В Загребе была совсем другая площадка, да и качество льда не очень хорошее – поэтому прошлый матч с ховатской командой так сильно отличался от сегодняшнего, - сказал Яременко. - Рад, что мне снова удалось забить. Эмоции только положительные. В моих последних голах большая заслуга партнеров по команде. Ценю каждый момент игры с ними. Стараюсь реализовывать все возможности, которые они создают.

0
0
0


Материалы REN-TV

Наследницы Чикатило...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ