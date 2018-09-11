Нападающий "Йокерита" Джефф Плэтт впервые дал интервью на русском языке. Это произошло в первом перерыве матча "Динамо" (Минск) – "Йокерит" (1:4) – Плэтт во время флэш-интервью белорусскому телевидению (трансляция так же была доступна в записи на КХЛ ТВ) отвечал на вопросы по-русски.

Уроженец Торонто, Плэтт пытался пробиться в НХЛ, выступая за "Коламбус" и "Анахайм", но затем перебрался в Европу. После сезона в финском "Ильвесе", Плэтт подписал контракт с минским "Динамо", где выступал 5 лет. В 2013 году форвард принял белорусское гражданство. За сборную Белоруссии Плэтт провел три чемпионата мира и принял участие в квалификации на олимпийские игры.

В 2014 году нападающий перешел в "Локомотив", затем два сезона выступал в ЦСКА. Нынешним летом 33-летний Плэтт перебрался в финский "Йокерит".