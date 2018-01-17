Джастин Азеведо: "Олимпиада? Я ничего не могу поделать"

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо после победы над "Йокеритом" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ остался доволен игрой команды и выразил сожаление по поводу пропуска Олимпиады в Пхенчхане​.

– Очень рад тому, что вернулся после травмы и впервые сыграл дома за продолжительное время. Здорово, что выиграли, – цитирует Азеведо "Бизнес Online".

– Вы проиграли в Хельсинки, но сегодня сыграли совсем по другому...

– Да, мы сегодня сыграли очень командно. Отлично сыграли в меньшинстве, пропустили только втроем против пятерых. Это очень важная победа для нашей команды.

– На этой неделе стало известно, что вы не поедете на Олимпиаду в составе сборной Канады. Что чувствуете?

– Случилось то, что случилось, я ничего не могу поделать, нужно смотреть в будущее. После турнира в Сочи я не разговаривал с главным тренером Вилли Дежарденом.