Двукратный обладатель Кубка Стэнли перейдет в "Авангард"

Как стало известно "СЭ", "Авангард" подпишет контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго", нападающим Крисом Верстигом. Последний сезон форвард провел в составе "Калгари". (Алексей ШЕВЧЕНКО)

В прошедшем 32-летний Верстиг выступал за "Калгари". В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 8 (3+5) очков.

Всего в НХЛ он провел 643 матча и набрал 358 (149+209) очков. В плей-офф у него 93 матча и 48 (18+30) очков. В 2010 и 2015 годах Верстиг завоевал с "Чикаго" Кубок Стэнли.