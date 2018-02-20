Дубль Голышева принес "Автомобилисту" победу над "Югрой"

"Автомобилист" обыграл "Югру" со счетом 4:3 в товарищеском матче. В составе победителей дублем отметился нападающий Анатолий Голышев.

Товарищеский матч

"Автомобилист" (Екатеринбург) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Голы: Голышев – 2 (Чесалин, Трямкин), 2:56 – 1:0. Обидин – 3 (Мишарин, Рассейкин), 12:04 – 2:0. Погоришный – 1, 16:00 – 2:1. Голышев – 3 (Василевский), 20:55 – 3:1. Виклунд – 1 (Майоров), 27:09 – 3:2. Хрипунов – 1 (Сетдиков), 37:05 – 4:2. Комаристый – 3, 39:23 – 4:3.

Вратари: Сохатский – Билялов.