Дубль Фраттина помог "Барысу" обыграть "Авангард"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Авангард" уступил "Барысу" – 3:4.

В этой встрече нападающий "барсов" Мэтт Фраттин отличился дублем, форвард Павел Акользин набрал два очка (1+1). В составе омичей Александр Пережогин также записал на свой счет 2 балла (0+2).

Таким образом, клуб из Казахстана прервал двухматчевую серию без побед.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Барыс" (Астана) – 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Михайлис – 4 (Савченко, Акользин), 4:50 – 0:1. Акользин – 1 (Маркелов, Сагадеев), 12:16 – 0:2. Фраттин – 4 (Сауторн, Вей), 23:30 – 0:3. Петерссон – 6 (Мартынов, Пережогин), 32:32 – 1:3. Хохряков – 5 (Кугрышев), 37:23 – 2:3. Фраттин – 5 (Вей, Маклюков), 54:52 – 2:4. Медведев – 2 (Пережогин), 55:50 – 3:4.

Вратари: Фурх (58:26 – 59:44, 59:50) – Карлссон.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 29 (5+11+13) – 21 (9+6+6).

Судьи: Овчинников, Спирин.

10 октября. Омск. "Арена Омск".

Турнирная таблица здесь