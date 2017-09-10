Доминик Фурх: "Авангард" рад, что смог вырвать победу и завоевать два очка"

Вратарь "Авангарда" Доминик Фурх после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (2:1 ОТ) выразил радость в связи с победой в сибирском дерби. Голкипер отметил, что его команда продемонстрировала хороший темп по ходу игры.

– Это был очень непростой матч, особенно для вратарей, – цитирует клубная пресс-служба Фурха. – У Саши Салака было намного больше работы, чем у меня. Мы старались играть в хорошем темпе на протяжении всей встречи и очень рады тому, что смогли завоевать два очка.

– Как удавалось сохранять концентрацию во втором периоде, когда соперник не сделал ни одного броска в створ ворот "Авангарда"?

– Я старался кататься из угла в угол площадки. Конечно, это не броски, но хоть что-то. Ноль бросков – это непростая ситуация для вратаря. Но счет был ничейный, у нас были все шансы, это было хорошо для "Авангарда". Все сибирские дерби, в которых я участвовал, были именно такими – трудными, плотными, в одну шайбу. Каждый подобный матч похож на другие, в них чувствуется накал.

– Что сказал Салак после игры?

– Он просто пожелал мне удачи.