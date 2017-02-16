Дмитрий Квартальнов: "Торпедо" показало, как надо лезть на ворота"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после победы над "Торпедо" (4:2) заявил, что у Андрея Светлакова нет шансов сыграть со "Спартаком" в следующем матче, а вратарь Виктор Фаст заболел перед самой игрой. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, нижегородцы опустились на шестую строчку.

- По движению и накалу встреча была неплохой, – сказал Квартальнов. – Вообще очень здорово играть и в Нижнем Новгороде, и сегодня в Москве. Игра живая, это очень важно. Единственное, во втором периоде мы неважно отнеслись к большинству. В первом периоде получилось, а вот во втором нет. Но третий период был неплохой. "Торпедо" лезло на ворота, показало нам, как это надо делать. Они "завязали" Илью Сорокина, мы возьмем это на заметку. В итоге мы выстояли и победили, спасибо за это ребятам.

- У Светлакова есть шансы сыграть со "Спартаком"?

- Нет.

- Запасным вратарем сегодня был Волков. Что случилось с Фастом?

- Фаст заболел, у него поднялась температура перед самым матчем. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)