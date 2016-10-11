Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин играет очень слабо"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Йокерита" (3:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что тренерский штаб ждет от нападающего Валерия Ничушкина не такой игры, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Для армейцев это поражение стало третьим кряду.
– Валерий Ничушкин провел за ЦСКА уже девять матчей. Оцените его игру.
– Валера играет не просто слабо, а очень слабо. Мы ждем от него совершенно другого, но мы не можем ждать долгое время. Он для нас дорогой игрок во всех смыслах этого слова.
– Что с Иваном Телегиным?
– Ваня сегодня перед игрой заболел.
spetrov
Ралпачан Фляйшманъ, возможно, он увидел перекладывание в словах Квартальнова о Ничушкине (играет очень слабо) и Ничушкина о Квартальнове (как ему кажется - мне кажется, нам надо по-другому выглядеть, чтобы хорошо играть и побеждать, а у нас идет какой-то сумбурный хоккей).
23:37
Ралпачан Фляйшманъ
"Просто мы отошли от того хоккея, который приносил нам успех. Но это не значит, что мы недооцениваем соперников, просто надо переламывать ситуацию. Главное, чтобы болельщики продолжали нас поддерживать. Мы постараемся начать их радовать", -и где здесь перекладывание вины и похожесть на футбольных пищевых?
23:33
spetrov
UrodbI, к тому же непонятно, а брали-то зачем так безоглядно такого "дорогого во всех смыслах этого слова". Хотя допускаю, что это некий воспитательный момент.
23:24
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
эта история мне напоминает футбольный срамтак почему-то... сначала резкий взлет, затем пике. а игроки и тренер начинают валить вину друг на друга и друг друга "сливать".
23:21
+-=0
Квартальнов прав на все 100
23:20
Ралпачан Фляйшманъ
это уже на истерику похоже. два злодея - Кугрышев и Валера. правда, только они и забивают. видно, потому и нужно пнуть именно их. в общем, ДВК уходит в пике, из которого есть все шансы не выйти.
23:18
prosvet81
уйди христа ради ,не мучай игроков и болельщиков ЦСКА со стажем. от твоего тренерства тошнит уже не тока нас но и игроков ..это видно невооруженным взглядом
23:06