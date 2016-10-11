Дмитрий Квартальнов: "Ничушкин играет очень слабо"

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов после поражения от "Йокерита" (3:6) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что тренерский штаб ждет от нападающего Валерия Ничушкина не такой игры, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. Для армейцев это поражение стало третьим кряду.

– Валерий Ничушкин провел за ЦСКА уже девять матчей. Оцените его игру.

– Валера играет не просто слабо, а очень слабо. Мы ждем от него совершенно другого, но мы не можем ждать долгое время. Он для нас дорогой игрок во всех смыслах этого слова.

– Что с Иваном Телегиным?

– Ваня сегодня перед игрой заболел.