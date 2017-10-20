Дмитрий Квартальнов: "Не будем лукавить, запаха гола сегодня не было"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов после поражения от "Нефтехимика" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у него есть претензии к игрокам атаки, у которых было мало эмоций в этой встрече. Также специалист объяснил, почему в запасе остался голкипер Алексей Мурыгин.

– Да, проиграли, много стыков проиграли, – цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Квартальнова. – Не будем лукавить, запаха гола сегодня не было. Не так хотели сыграть, но… Сегодня не получилось. Будем стараться исправить ситуацию, будем работать. Я не соглашусь, что был сонный хоккей. Возможно, где-то мы и поджали ребят, в том числе и по физике. Но они же за это деньги получают. Нужно выходить и доставать из себя и силы, и эмоции.

К Мурыгину по выходам из ворот претензий нет, это скорее вопрос небольшой по взаимодействию с защитниками. Сегодня больше претензий к нашим нападающим – мало эмоций и сил, но надо доставать. Ну и у Мурыгина небольшая травма, поэтому решили поставить другого вратаря.