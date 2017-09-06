Дмитрий Костромитин: "Лада" совершила грубые ошибки, которые привели к поражению"

Защитник "Лады" Дмитрий Костромитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (0:2) подчеркнул, что у команды проблема с реализацией моментов. Хоккеист также добавил, что тольяттинцы проиграли из-за грубых ошибок в своей зоне.

– Мы допустили грубые ошибки в своей зоне в первом и третьем периодах, которые стали для нас фатальными и привели к пропущенным шайбам, – цитирует клубная пресс-служба Костромитина. – Кроме того, реализация моментов была нашим слабым местом. Мы владели инициативой, создавали моменты, но забить так и не смогли.

– Какова причина допущенных ошибок? Соперник активно прессинговал защитников "Лады"?

– Это просто игровое ошибки, которые мы стараемся исправить, но иногда они еще проскакивают в нашей игре.

– Что за неразбериха была в моменте с первой пропущенной шайбой?

– Сложно сейчас сходу сказать. Был бросок защитника, мы потеряли нападающего соперника, который оказался самым расторопным на добивании.

– Броски защитников "Лады" уже не в первом матче идут выше или мимо ворот.

– Перед этим матчем была установка бросать верхом, так как вратарь "Куньлуня" довольно габаритный.