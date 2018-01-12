Дмитрий Кагарлицкий – об объединении клубов КХЛ: "Хочу, чтобы жила именно "Северсталь"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий отметил, что не представляет, как будет воплощена в жизнь идея члена совета директоров КХЛ Александра Медведева об объединении нескольких клубов лиги. Ранее сообщалось, что по итогам этого чемпионата три клуба будут исключены из КХЛ.

– Мы с игроками делаем все, что от нас зависит, – цитирует "Бизнес Online" Кагарлицкого, – Мы хотим, чтобы "Северсталь" попала в плей-офф. Конечно, мы к таким разговорам относимся не очень хорошо. С кем бы я ни общался – все очень переживают за "Северсталь" и недоумевают, как она находится в числе команды на выбывание. Не хотелось бы, чтобы "Северсталь" покидала КХЛ, потому что хоккей – единственное, что осталось в Череповце на высшем уровне. Для города, обычных работяг хоккей – отдушина.

– Александр Медведев заявил, что клубы, которые в списке на отчисление, могут объединить.

– Если честно, то впервые об этом слышу. Я хочу, чтобы жила именно "Северсталь", а не с какой-то другой командой. Я не знаю вообще, как такое можно сделать и для чего вообще это. "Северсталь" – это команда, которой уже 60 лет: со своей традицией и историей. В лиге не так много команд с такой историей. Да, у нас в последнее время не получалось выйти в плей-офф, но в клубе идет перестройка – для этого нужно время. Мы не обладаем бюджетом, чтобы накупить игроков – у нас скромный бюджет, мы потихоньку создаем команду, которая сейчас идет в зоне плей-офф.