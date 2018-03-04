Дмитрий Кагарлицкий: "Игроки "Северстали" настроены воевать за Гулявцева"

Нападающий "Северстали" Дмитрий Кагарлицкий поражения от СКА (3:4 ОТ) в первом матче серии плей-офф отметил, что команда уважает главного тренера Александра Гулявцева и будет биться за него. Ранее сообщалось, что специалист может покинуть клуб в конце сезона.

– СКА в первом периоде безраздельно доминировал.

– Мы ожидали, что СКА будет доминировать, к тому же соперник играл дома при полном стадионе. Ждали давления и были к этому готовы. Стояла задача выстоять первые десять минут. Чтобы постараться потом навязать свою игру.

– Не показалось, что армейцы где-то даже пижонили в первом периоде?

– Они мастера, могут себе это позволить. Мы старались быть больше нацеленными на ворота. Они, наверное, хотели где-то забить красиво. Кто как хочет, так и забивает. Мы чуть разные команды.

– Гулявцеву не хотят предлагать новый контракт.

– Не хочу это комментировать. Команда бьется за Гулявцева, мы очень уважаем тренера и ценим его вклад. Я даже не хочу это обсуждать. Команда настроена воевать за нашего главного тренера. (Игорь ЕРОНКО)